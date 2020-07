Un homme est mort dans un incident qui l’a opposé à celui qu’il avait hébergé. Les faits se sont déroulés dans la commune de Gap, en France, le mardi 7 juillet 2020, à 21h30. Le décès de la victime âgée de la cinquantaine a eu lieu après que cette dernière ait été battue par un homme qu’il avait hébergé « plusieurs jours » avant les faits. Le suspect, âgé de 28 ans, a été mis en examen puis écroué. Depuis le vendredi, le juge d’instruction l’a poursuivi pour « tentative d’homicide volontaire », suite à une garde à vue qui a duré deux jours.

Il avait été arrêté le mercredi

Selon Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, « le parquet de Grenoble va saisir le juge d’instruction de réquisitions supplétives d’homicide volontaire et une autopsie va être ordonnée par le magistrat instructeur ». Le suspect, arrêté le mercredi 08 juillet à Gap, est soupçonné d’avoir violemment roué de coups, la victime. A l’arrivée des pompiers, le quinquagénaire avait été retrouvé inconscient « avec de nombreux hématomes et lésions sur le visage et le corps », avant d’être conduit au Centre hospitalier de Gap, puis à la Timone à Marseille, dans un état critique.

« Des traces de strangulation »

D’après un site d’informations français, la victime se trouvait en état de mort cérébrale et présentait « également des traces de strangulation, des contusions et des traces de morsures à l’avant-bras ». Durant ses auditions, le suspect aurait fait « des aveux minimalistes », indiquant avoir eu « une bousculade avec sa victime », quand les deux hommes passaient la soirée ensemble. Le motif avancé était « la disparition d’une somme d’argent de 300 euros ». Ayant laissé sa victime seule après les faits, le suspect serait revenu sur les lieux avec un ami, à qui il aurait demandé d’informer les pompiers concernant « l’Etat d’inconscience » du quinquagénaire.