Un jeune couple qui a agressé un contrôleur de train, a été arrêté par la police française. Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du vendredi 10 juillet 2020, dans un transport express régional (TER), en gare de l’Estaque en France. Pendant que le train était à l’arrêt, le contrôleur était venu pour calmer le couple de passagers qui était agressif. Par la suite, cette agressivité s’est retournée contre le contrôleur et le conducteur, qui était venu soutenir ce dernier. Un passager a filmé une partie de la scène. A en croire, l’attaché de presse de garde à la SNCF (société nationale des chemins de fer français), le contrôleur avait eu la bonne attitude.

Une cartographie des trains dits ‘’malades’’ dans la zone

Plusieurs personnes de l’encadrement sont venues chercher le conducteur et le contrôleur pour les escorter au commissariat, où ils ont porté plainte. La police a arrêté le couple mis en cause. Pascal Cusimano, contrôleur depuis 18 ans, espère une cartographie des trains dits ‘’malades’’ dans la zone. Cela, avec les horaires et lignes où les incidents ont lieu. Notons que le service de sûreté ferroviaire a pour but d’accompagner les contrôleurs dans leur mission. Aussi ne sont-ils pas assez nombreux pour être présents dans chaque train. Il faudrait par ailleurs renforcer les équipes, afin qu’il n’y ait plus d’agressions dans les trains dits ‘’malades’’.

Pour cela, il serait souhaitable d’avoir deux contrôleurs par train. Pour le moment, l’organisation des trains se résume à « un train, un conducteur ». Notons que ce n’est pas la première fois qu’une agression a lieu dans un train en France. L’année dernière, un agent de la SNCF avait été frappé devant la gare de Besançon Viotte. Il avait été roué de coups, alors qu’il s’interposait au cours d’une altercation. Cette agression avait entraîné l’annulation de quatre TER.