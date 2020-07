Une fusillade a éclaté devant un supermarché en France. Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible des Moulins à Nice, notamment réputé pour être un lieu de trafic de drogue, dans la ville. L’information a été donnée ce lundi 20 juillet 2020 par une source policière. « Il était 09H31, des détonations ont été entendues et des jeunes se sont mis à courir. Le quartier bouclé, des douilles retrouvées mais personne n’a été blessée et l’affaire a été reprise par la police judiciaire » a-t-elle déclaré, tout en indiquant que trois arrestations ont eu lieu. Une employée du supermarché a confié à un média français que « c’est la deuxième fois en moins d’un mois et ça fait un peu peur ».

Le maire demande des moyens supplémentaires

Une vidéo publiée par un habitant a laissé entendre une fusillade et montre plusieurs hommes, qui courent au loin, sous les regards des clients à l’entrée du supermarché. La situation a suscité la réaction du maire LR de la ville. Ce dernier, Christian Estrosi, a demandé des « moyens supplémentaires » et un « plan d’action immédiat permettant de rétablir l’ordre ». Estimant que la situation est « très préoccupante » au quartier des Moulins, il a ajouté que « si l’État n’est plus en capacité de mettre en place les moyens nécessaires, qu’il confie aux Maires qui le souhaitent la possibilité de pouvoir agir plus fortement ».

Pour mémoire, au cours des dernières années, au moins deux personnes avaient été tuées par balle dans le quartier des Moulins. Ces meurtres ont chaque fois eu lieu, dans ce qui est apparu comme un règlement de compte, pour les enquêteurs. En 2015, c’était une passante qui avait été légèrement blessée.