Depuis le vendredi 17 juillet, l’assureur mutualiste MMA rencontre des difficultés dans l’offre de ses services à cause de son site qui a été victime d’attaque. Un problème qui est probablement lié à une attaque informatique qui s’est déroulée dans la nuit du 16 au 17 juillet. A travers un post LinkedIn, l’assureur a précisé que la panne a impacté l’ensemble de son réseau central informatique et « a nécessité l’arrêt des systèmes informatiques à titre conservatoire, entraînant des difficultés d’accessibilité sur le site mma.fr et sur l’ensemble de ses services de gestion ».

D’après le site Le monde Informatique, plusieurs autres agences filiales de MMA ont été également affectées par la panne suite à leur impossibilité à avoir accès aux outils de messagerie informatique interne du groupe. Mais pour pouvoir continuer à assurer les services, le groupe a, à travers un communiqué, invité les clients à entrer en contact avec l’agence via téléphone pour les questions urgentes. « Nous vous présentons nos excuses pour l’impact que cela pourrait avoir sur le délai de traitement des dossiers. Pour toute question urgente, contactez par téléphone votre agent MMA. » Sans préciser la panne dont il s’agit, le groupe a indiqué auprès de Ouest France que le problème a été identifié et est en cours de traitement.

Deux autres cas

Selon un spécialiste en cybersécurité, il pourrait s’agir d’une attaque cyber au rançongiciel. D’après celui-ci, les auteurs de ces attaques font chanter les propriétaires de site, en menaçant de publier leurs données. Tout récemment, la plateforme de réservations de voyages en ligne MisterFly a été attaquée. Toutefois, la plate-forme continue par fonctionner et les réservations peuvent toujours être effectuées à en croire le directeur e-commerce de l’agence. De même, d’après le site Zata, la société française affiliée au groupe CPM, spécialisé dans la vente et marketing terrain, a aussi été victime d’une cyberattaque.