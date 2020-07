L’État américain a décidé de soutenir la France dans le différend qui l’oppose à la Turquie après les événements survenus dans les eaux de la Libye en juin dernier. Le site d’informations Le Point a rapporté que selon le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis M. Robert O’Brien «La France est un allié très spécial » et qu’ils voudraient bien « la soutenir à chaque fois » qu’ils le peuvent.

Il faut croire que ces derniers comprennent l’inquiétude qui occupait l’esprit du gouvernement français. « Si un de nos navires était “illuminé” par un autre pays, nous ne serions pas très contents», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de l’Oncle Sam. Ce dernier a rappelé que des « alliés de l’Otan ne devraient » pas se confronter. N’ayant pas mis en exergue les agissements turcs, le conseiller de sécurité nationale s’est contenté de proposer l’aide que pouvait apporter le Président des États-Unis dans cette affaire.

Que l’Etat français soit “en sécurité et traité selon les règles“

Selon M. Robert O’Brien, Le Président Donald Trump pouvait servir d’intermédiaire entre les deux nations pour régler le différend. Le conseiller à la sécurité nationale a continué en affirmant que le gouvernement des États-Unis pouvait « aider à assurer » que l’État français, soit en « sécurité et traité selon les règles concernant tout incident en mer ». Il a montré aussi que Donald Trump a respectivement avec M. Erdogan le Président turc et avec Emmanuel Macron, le président français de « bonnes » et « d’excellentes relations ».