Un ancien proche collaborateur de Martin Luther King a tiré sa révérence ce vendredi 17 juillet 2020. Il s’agit en effet de John Lewis. L’annonce du décès de ce militant de la non-violence et des droits civiques aux Etats-Unis et membre de la Chambre des représentants américaine a été faite par la présidente, Nancy Pelosi, par le canal d’un communiqué. Depuis plusieurs décennies cet homme politique américain membre de la formation politique des Démocrates siégeait à la Chambre des représentants.

Cancer de pancréas

Il souffrait d’un cancer du pancréas selon les informations relayées sur lui. « Aujourd’hui, l’Amérique déplore la disparition de l’un des plus grands héros de l’histoire américaine », a fait remarquer la présidente de la Chambre des démocrates dans son communiqué. « John Lewis était un titan du mouvement des droits civiques dont la bonté, la foi et la bravoure ont transformé notre nation. Chaque jour de sa vie a été consacrée à la liberté et la justice pour tous », a poursuivi Nancy Pelosi sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Très proche de Barack Obama

Depuis, les messages d’hommage en son honneur se sont multipliés. L’ancien président américain dont l’illustre disparu était très proche lui a notamment rendu un hommage. « Peu d’entre nous vivent pour voir leur propre héritage se dérouler d’une manière aussi significative et remarquable. Ce fut le cas de John Lewis », avait lancé Barack Obama dans une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

A plusieurs reprises, l’ancien président américain avait témoigné toute son admiration pour ce partisan de la non-violence. A la faveur d’un discours qu’il avait prononcé le 7 mars 2015 pour commémorer le cinquantenaire de la marche, Barack Obama avait déclaré : « John Lewis est un de mes héros ».