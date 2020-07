La star de téléréalité américaine Kim Kardashian est venue à la rescousse de son mari, le rappeur Kanye West, suite à ces déclarations controversées. Dans une longue publication, publiée ce mercredi 22 juillet 2020 sur Instagram, elle a fait part de sa compréhension que ce dernier fasse l’objet de critiques, parce qu’il est une figure publique et que ces agissements peuvent entraîner notamment des émotions fortes.

Il a enduré la perte de sa mère

« C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression qui pèse sur lui en tant qu’artiste et homme noir, a enduré la perte douloureuse de sa mère et doit gérer la pression et l’isolement amplifiés par son trouble bipolaire.» a-t-elle laissé voir. Elle a fait savoir que cela faisait partie du « génie » de Kanye West. Kim Kardashian n’a pas manqué de remercier « ceux qui ont exprimé de l’inquiétude pour le bien-être de Kanye, et [leur] compréhension ». La sœur aînée de Khloé Kardashian a par ailleurs interrogé sur la façon dont les personnes souffrant de troubles bipolaires, sont traitées. « Aujourd’hui, j’ai l’impression que je dois m’exprimer sur les stigmates et les idées fausses sur la santé mentale. Les gens qui ne connaissent pas cette expérience, ou en sont très loin, peuvent juger et ne pas comprendre que l’individu lui-même doit demander de l’aide » a-t-elle écrit.

Il avait projeté un avortement

Rappelons que le lundi dernier, Kanye West, au cours de son premier meeting de campagne présidentielle, à Charleston, en Caroline du Sud, avait confié qu’il avait « failli tuer sa fille », North West en projetant un avortement. Sur Twitter, hier mardi 21 juillet 2020, il avait écrit que son épouse avait l’intention de l’interner. Ce mercredi, il avait qualifié cette dernière de « suprémaciste blanche », et avait comparé sa belle-mère, Chris Jenner, à un dictateur nord-coréen.