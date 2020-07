Kim Jong-Un remet la pression. En effet, le leader nord-coréen a décidé de clamer haut et fort que son pays continuait et continuera la quête du nucléaire, jusqu’à ce que la sécurité totale de son pays soit garantie, et ce, « pour l’éternité ». Une manière pour lui de tourner la page de la dénucléarisation.

Les espoirs étaient permis. En effet, plusieurs mois durant, Washington et Pyongyang ont négocié au sujet de la dénucléarisation de la péninsule Coréenne. Si des avancées ont été enregistrées, notamment au cours de rencontres historiques, du côté de Singapour ou d’Hanoï, la réalité est aujourd’hui bien différente. Le projet de dénucléarisation semble être désormais mis de côté et la Corée du Nord envisage de se doter de l’arme nucléaire afin de pleinement garantir sa sécurité.

Kim Jong-Un promet paix et prospérité

Le 28 juillet dernier, à l’occasion du 67e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, Kim Jong-Un a été très clair, affirmant que l’arsenal nucléaire et balistique de la Corée du Nord, permettait et permettra d’éradiquer la notion de guerre au sein du pays. Une sortie effectuée alors qu’il rencontrait au même moment, des vétérans ayant combattu au cours de la guerre entre la Corée du Sud et du Nord.

Les deux Corées, toujours en guerre

Selon lui, ces armes de dissuasion, permettront de garantir la paix et la sécurité totale de la péninsule, pour l’éternité. Une petite phrase qui permet de rappeler que la Guerre de Corée, si elle a eu lieu entre 1950 et 1953, n’est toujours pas terminée. En effet, celle-ci s’est ponctuée par un armistice et aucun accord de paix n’a été signé entre les acteurs.