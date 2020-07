Galyn Görg, la célèbre comédienne et actrice américaine, plus connue grâce à la série « Le Prince de Bel-Air » a rendu l’âme ce mercredi 15 juillet à l’âge de 56 ans. L’actrice est décédée à la suite d’un cancer généralisé. Selon une certaine Sekaya Verburg la femme aujourd’hui défunte aurait été victime d’un cancer des poumons qui se serait propagé dans tout son corps. Les médecins selon celle-ci auraient diagnostiqué le mal, avant de lui fait savoir qu’elle n’avait que quelques semaines ou quelques jours encore à vivre avant de trépasser.

« Les médecins lui avaient dit qu’il ne lui restait plus que quelques jours ou une semaine à vivre. » a écrit Sekaya Verburg. Galyn Görg s’en serait même remise au Seigneur espérant un miracle, avant de finir par mourir d’après Mme Sekaya Verburg. Cette dernière a ajouté que « le diagnostic a été un véritable choc pour toute la famille. » Rappelons que c’était en 1984 que l’actrice a été vue pour la première fois dans le feuilleton Fame. Ayant joué dans plusieurs films depuis cette date, l’actrice se serait fait une grande renommée grâce à la série faite avec le célèbre acteur Will Smith « Le Prince de Bel-Air ».

Retrouvailles en direct sur la plateforme Zoom

Elle a été également vue dans les films ayant eu un grand succès tel que RoboCop 2 et Point Break. Ce n’était d’ailleurs qu’en avril dernier, que Will Smith avait convié ses anciens partenaires de la série Le Prince de Bel-Air à des retrouvailles en direct sur la plateforme Zoom. Ensemble, ceux-ci avaient pleuré la mort de James Avery, l’interprète de l’Oncle Phil mort en décembre 2013. Voilà que trois mois plus tard la mort de Galyn Görg a été annoncée sur les réseaux sociaux par la sœur de celle-ci.