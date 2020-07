Les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar qui étaient prévus pour 2022 ont été reportés pour 2026. Malgré l’assurance dont faisait preuve Kirsty Coventry, la présidente de la commission de coordination du Comité international olympique par rapport à la préparation desdits jeux de Dakar, ils ont été remis pour 2026 pour des raisons qui concerneraient la crise sanitaire. Si les Jeux olympiques de la Jeunesse devaient effectivement tenir pour la période du 22 octobre au 09 novembre 2022, ils auraient coïncidé avec la journée africaine de la jeunesse.

Le Sénégal a annoncé à cet effet sa désolation face au report des jeux prévus pour 2022, mais il a justifié ceci par une meilleure organisation desdits jeux. Selon celui-ci « le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux CNO et aux FI de mieux planifier leurs activités.» D’après le communiqué, ce report aurait pour but de laisser plus de temps au Sénégal pour se préparer à accueillir les athlètes. Il faut dire qu’il faudra préparer les trois villes c’est-à-dire Dakar, Diamniadio et Saly à accueillir près de 4000 athlètes issus de trente différentes disciplines, ce qui n’est certainement pas une tâche aisée. « Il permet au Sénégal de poursuivre les excellents préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse », a expliqué le communiqué qui a annoncé le report des événements.

Une meilleure préparation du Sénégal

Il faut croire que le Président du Sénégal en serait pour beaucoup dans la prise de cette décision. Selon le communiqué il a été dit que « la proposition du président Macky Sall a en effet été favorablement accueillie par Thomas Bach, président du CIO, à l’issue d’échanges approfondis sur le sujet.» À cet effet Thomas Bach a affirmé qu’il était « certain qu’ensemble, ” ils “organiseront de brillants Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 pour le Sénégal, l’ensemble du continent africain et tous les jeunes athlètes du monde. »