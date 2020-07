Dans le football espagnol, être reconnu comme le ‘’Pichichi’’ n’est pas un prix officiel. Mais cela n’entache en rien la renommée du titre. Le ‘’Pichichi Trophy’’ est un trophée décerné par le magazine sportif espagnol ‘’Marca’’ au meilleur buteur de la Liga espagnole, en mémoire du célèbre joueur de l’Athletico Bilbao, Rafael Moreno alias “Pichichi“. Et au panthéon des Pichichis, se trouve l’argentin du FC Barcelone, Lionel Messi. Un titre que pourrait lui ravir cette saison, le français Karim Benzema du Real de Madrid.

Quand Benzema marque Messi au talon…

L’Argentin, Lionel Messi du FC Barcelone, est une légende du Pichichi Trophy, six trophées remportés. Un record qu’il partageait avec la légende basque de l’Athletico Bilbao des années 50 ; Telmo Zarra. Mais, Messi plus fort détenait le record du plus grand nombre de buts marqués au cours d’une saison ; 50 réalisations au cours de la saison 2011-12. Cette saison encore, ‘’La pulga’’ (‘’la puce’’, surnom donné à Messi) tenait le haut du pavé avec 22 buts inscrits. Mais cette fois-ci, il avait au talon l’attaquant français du Real de Madrid, Karim Benzema, (KB9) qui lui a déjà 19 buts à son compteur.

Une chance inouïe pour le plus français des ‘’Blancos’’ , d’enfin inscrire son nom au panthéon des ‘’pichichis’’ après 11 années passées dans la ligue espagnole. Des années passées à regarder, Cristiano Ronaldo et Messi se tailler la part du lion. Avec deux matchs à venir ‘’KB9’’ avait là l’opportunité de mettre le pied au plancher et de coiffer au poteau, Lionel Messi. Depuis le départ de CR7, Benzema avait désormais les coudées franches pour développer son football, tout ce qu’il lui était demandé était de marquer des buts et le français, semblait s’en donner à cœur joie.