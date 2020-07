La première session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2020 a pris fin hier lundi 06 juillet. Le président du parlement a fait la synthèse des activités qui se sont déroulées entre le mardi 07 avril date de l’ouverture de ladite session et hier lundi. On retient que l’Assemblée nationale a tenu 09 séances plénières et examiné 13 textes de loi. Elle a adopté les 13 lois dont neuf lois ordinaires, une deuxième lecture et trois autorisations de ratification ou d’adhésion.

Les élections et la Covid-19 n’ont pas aidé à une bonne production législative

Cette production législative n’est pas à la hauteur des attentes de Louis Vlavonou. « La session que nous clôturons ce jour a connu certes des séances plénières très riches en débats constructifs et éclairés en vue de la consolidation des acquis de notre mandature, mais il reste une réalité que la moisson n’aura pas été à la hauteur de nos précédents résultats » a t-il indiqué. La deuxième personnalité de l’Etat évoque comme raisons de cette faible production législative, les élections communales et municipales du 17 mai 2020. Chaque député était légitimement impliqué dans le processus électoral. Ils étaient donc plus portés vers les activités électorales imposées par cette période. Ce que M Vlavonou trouve d’ailleurs normal.

Le contrôle de l’action gouvernementale a été inexistant

Outre les élections, il y a eu la Covid-19 selon lui. « L’observance des mesures prises par le bureau de l’Assemblée nationale afin de lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus dans notre Parlement nous a contraints à un service minimum » reconnaît-il. Notons que si la production législative a été faible selon Louis Vlavonou, le contrôle de l’action gouvernementale a été inexistant. « Au cours de la période sus-indiquée, l’Assemblée nationale n’a connu l’examen d’aucune question d’actualité ni orale. Egalement, aucune interpellation n’a fait l’objet de débat. Il en est de même pour les commissions parlementaires d’enquête et de contrôle » a fait savoir le président de l’Assemblée nationale.

Des lois n’ont pas été votées

D’autres lois n’ont également pas pu être votées comme le Projet de loi de règlement définitif du budget de l’Etat, gestion 2017 ; le projet de loi portant autorisation de ratification de la Charte amendée de l’organisation de la coopération islamique, adoptée à Dakar, le 14 mars 2008 ; le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des Entreprises publiques en République du Bénin. Enfin, le chef du Parlement a rassuré ses collègues de l’adhésion du peuple béninois à leurs actions. « Je puis vous assurer que les retours que nous avons pu glaner çà et là prouvent bien que nous sommes en parfaite harmonie avec les aspirations les plus légitimes de nos mandants » leur a-t-il dit.