La planète rouge, prochain objectif ? En effet, trois jours seulement après que les Émirats Arabes Unis ait lancé leur sonde, la Chine a elle aussi lancé la sienne. Cette mission indépendante et 100% chinoise devrait permettre à Pékin d’envoyer sur Mars son vaisseau avant qu’un robot téléguidé n’en sorte.

Ce jeudi, il était 6h41 lorsque la fusée Longue-Marche 5 a décollé depuis Wenchang, sur l’île de Hainan. Trente minutes, plus tard, la mission Tianwen-1 a été confirmée comme étant un véritable succès. Désormais, le voyage s’annonce long et compliqué. Sept mois durant, l’engin de cinq tonnes va parcourir l’espace avant d’entrer sur l’orbite autour de la planète Mars. Après deux mois autour de la planète rouge et de repérage, la fusée pourra enfin se poser.

La sonde chinoise, envoyée sur Mars

Mais cela ne veut pas pour autant dire que la réussite sera au rendez-vous. En effet, l’atmosphère de Mars est dense et le freinage ne s’opère pas comme sur notre planète. Ainsi, dans le cas ou le freinage n’est pas réalisé de la bonne manière, la sonde envoyée dans l’espace ne sera pas attirée sur le sol de la planète rouge. Dans le cas où tout serait amené à bien se passer, un robot téléguidé pourrait alors sortir de la sonde, avant de mener à bien quelques petites analyses et autres expériences.

Une mission importante pour la suite

Ce robot pourra ainsi prendre des photos de la surface de la planète Mars, mais également réaliser de petites analyses, notamment au niveau du champ magnétique ou de la glace souterraine. Cette mission sera forcément très scrutée par les experts, qui attendent de voir où en est la Chine dans ses avancées technologiques. En outre, cette mission pourrait permettre de préparer le terrain à la première mission sur Mars, au cours de laquelle des hommes y seront envoyés.