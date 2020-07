L’international footballeur français, Karim Benzema, a nommé le joueur brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, comme meilleur dribbleur. Il a donné l’information au cours d’une séance de questions-réponses avec des fans, publiée sur sa chaîne YouTube. Quand les fans ont demandé à l’avant-centre du Real Madrid, quel était ses 5 meilleurs dribbleurs au monde, il n’a eu qu’un seul nom à la bouche, celui de l’international Brésilien. « Neymar… Et je vais m’arrêter à Neymar » a-t-il laissé entendre. Cependant, il lui a été difficile de donner trois noms de joueurs qui seront les prochaines grandes stars du football mondial.

Un hommage rendu à Neymar

« Je ne sais pas parce que le foot, ça va tellement vite. Aujourd’hui, tu vas mettre trois buts et on va dire que tu es un crack. Le problème, c’est d’être bon toute la saison et de faire gagner des titres à ton équipe et là, on parlera de toi comme un crack. Pour moi, un crack, ça ne s’arrête pas à trois buts. » a-t-il déclaré. En outre, notons que le fait d’avoir cité le nom de l’attaquant du PSG, est un grand hommage rendu à Neymar, qui est dans le club de la capitale parisienne depuis trois ans, après avoir quitté le FC Barcelone. Toujours au cours de l’échange avec ses fans, Karim Benzema a confié qu’il aurait voulu jouer avec son entraîneur au PSG, Zinedine Zidane et l’ancien attaquant brésilien Ronaldo.

Le joueur a par ailleurs dit quelle était son équipe préférée. Il s’agit du Real Madrid. Aussi a-t-il dit le défenseur le plus fort qu’il a affronté. « Il n’y en a pas un, il y en a deux. Je les affronte à chaque séance d’entraînement, c’est Ramos et Varane.» a-t-il martelé.