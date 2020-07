La nomination de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur continue de susciter des réactions. En effet, l’eurodéputée Nadine Morano est revenue sur la composition du nouveau gouvernement de Macron et plus précisément sur le choix qui a été porté sur l’actuel patron des flics malgré la procédure judiciaire dont il fait l’objet. Profitant de son intervention sur le RTL, il a dit tout ce qu’il pense de la politique de l’actuel locataire de l’Elysée. L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy n’a pas caché sa déception suite à la nomination de celui qui est visé par une plainte pour viol au poste de ministre de l’intérieur.

“Une provocation…”

Elle s’est dite profondément choquée par ce casting qui a été fait. Tout en évoquant la notion de présomption d’innocence, la femme politique a rappelé le traitement qui avait été réservé aux ministres qui avaient des problèmes avec la justice sous le gouvernement de Sarkozy. «M.Bayrou et d’autres ministres visés par des affaires financières ont été obligés de quitter le gouvernement», rappelle-t-elle. Pour elle, la nomination de Gérald Darmanin «dans ce ministère-là, c’est une erreur politique et c’est de la provocation». Elle justifie ses propos par le fait que l’affaire que l’affaire qui l’accable soit toujours en cours.

“Il peut être entendu par les policiers sur lesquels il a autorité…”

« Il peut être entendu par les policiers sur lesquels il a autorité», avait déploré Nadine Morano. Rappelons que cette sortie médiatique a été l’occasion pour l’eurodéputée de lancer des piques à l’actuel locataire de l’Elysée sur sa gestion des affaires de la cité. On retient des propos de la femme politique qu’elle n’accordera plus son soutien sous aucune forme à Emmanuel Macron. «Je ne mettrai plus jamais un bulletin dans l’urne portant le nom d’Emmanuel Macron», a-t-elle martelé. «Il n’est pas à la hauteur, il met notre pays en grande difficulté», a-t-elle poursuivi.