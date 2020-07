Le gouvernement béninois met en garde les importateurs et distributeurs d’œufs de table d’origine douteuse. En effet dans un communiqué interministériel en date du 16 juillet 2020, l’exécutif dit avoir constaté la circulation de ces œufs dont on ignore vraiment l’origine, sur les marchés béninois. Ceci en “violation des dispositions de l’arrêté interministériel du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d’importation, de distribution et de transit des volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour , œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire”.

Les dispositions de la loi qui punissent les contrevenants

Les ministres de l’élevage Gaston Dossouhoui, du commerce Shadiya Assouman et des finances Romuald Wadagni demandent à ces importateurs et distributeurs d’œufs de se conformer aux dispositions de l’arrêté. “Toute infraction ou tentative d’infraction aux dispositions de cet arrêté est punie des peines prévues à l’article 37 de la loi du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en République du Bénin et celles prévues par les articles 17 et 22 de la loi du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes” préviennent-ils.

In fine, les ministres invitent les corps de contrôle à redoubler de vigilance dans l’application des textes en la matière aussi bien aux frontières du pays que sur toute l’étendue du territoire nationale. Cela y va de la sécurité alimentaire en République du Bénin. En effet il y a dans le pays des commerçants véreux qui sont prêts à abîmer la santé de leurs concitoyens pourvu qu’ils fassent du profit.