Si pour de nombreuses personnes, la vie extra-terrestre qu’on voit très souvent à travers les films n’est qu’une chimère, elle existe véritablement d’après un rappeur américain qui voit de ses propres yeux, des objets volants non identifiées depuis son jeune âge. « J’en ai vu un quand j’avais environ 16 ans, dans l’Etat de New York, et il ne bougeait pas. Mon oncle et ma tante étaient très stricts, nous devions nous coucher tôt, vers 22h, et je regardais par la fenêtre avec mon cousin, et il y avait une lumière qui restait là, et qui s’est soudainement éteinte. Inexplicable », a déclaré Post Malone dans un podcast Joe Rogan Experience.

Après cette première, Austin Richard Post de son vrai nom, a affirmé en avoir vu plusieurs d’autres et même en compagnie d’autres personnes. « Ça ressemblait à un champ de force. C’est comme un dôme dans une forme circulaire. Et je me demandais comment personne ne voyait pas ça. J’étais avec quatre autres personnes et ils l’ont vu aussi », a ajouté l’artiste à propos d’un dernier.

Confirmation du NYT

En effet, ces informations semblent être vraies d’après une enquête du magazine américain New York Times qui révèle des informations secrètes détenues par le département de défense US. Dans l’article, l’ancien sénateur du Nevada Harry Reid, a déclaré que le gouvernement américain et certains acteurs du secteur privé détiendraient secrètement certains « matériaux » dont les origines ne sont pas encore déterminées.

Le USA détiennent des objets mystérieux

« Après avoir examiné la question, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il existait des rapports – certains substantiels, d’autres un peu moins – qui mentionnaient le fait que le gouvernement et le secteur privé détenaient bel et bien des matériaux », a affirmé le sénateur. De même, Eric W. Davis astrophysicien et ancien consultant pour le programme secret, interrogé dans le cadre de l’enquête a affirmé qu’il a analysé personnellement des objets que « nous ne pouvions pas les avoir fabriqués nous-mêmes ».