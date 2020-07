Le ministre de l’économie et des finances a organisé hier vendredi 10 juillet une conférence de presse à Cotonou. Les performances économiques réalisées par le Bénin au plan international étaient au cœur de ce rendez-vous médiatique. Romuald Wadagni a d’abord parlé du classement du Programme des nations unies pour le développement (Pnud) en matière d’indice du développement humain (idh). L’argentier national fera remarquer que le Bénin figure en tête de ce classement qui évalue « la qualité des soins, l’espérance de vie de la population mais également la qualité et l’accès à l’éducation des populations ». Cette performance est à l’échelle de l’Uemoa où le Bénin devance tous les pays de l’Union.

« Le dernier rapport de la commission de l’Uemoa également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réformes et d’internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l’Uemoa n’a jamais été obtenue depuis l’existence de l’Uemoa. Quand on marque un peu plus loin, au niveau de la Cedeao, le dernier rapport de la commission indique que le Bénin est le seul pays a effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre échange et de circulation des personnes et des biens » a poursuivi le Romuald Wadagni.

« Le Bénin fait quelque chose que personne n’a réalisé en Afrique »

L’autre performance accomplie par le Bénin selon l’argentier national, c’est son rang de premier pays francophone d’Afrique en matière de transparence budgétaire en 2019. Le Bénin est de son point de vue, reconnu en matière de transparence budgétaire. Il vantera ensuite le « succès » de l’émission obligataire de type eurobond fait par le gouvernement. A l’en croire, cette opération a obtenu un taux de souscription de plus de 250% avec les félicitations de plusieurs institutions internationales. « Le Bénin fait quelque chose que personne n’a réalisé en Afrique » a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le récent classement du Bénin parmi les pays à revenu intermédiaire, Romuald Wadagni dira que cette performance est historique. « La Banque Mondiale a classé le Bénin comme pays à revenu intermédiaire. Jusque là nous faisions partie des pays à revenu faible. Historique ! Nous laissons derrière nous un groupe de pays que certains considèrent jusque-là comme des modèles pour le Bénin » s’est-il vanté. Il n’a pas occulté une autre notation de la Banque mondiale, notamment l’indice CPIA.

A l’en croire, pour la première fois depuis 2008, le Bénin a eu la deuxième performance en Afrique en matière de notation dans un contexte où la plupart des pays ont vu leurs notes être dégradées. « Depuis trois ans les succès s’enchaînent » s’est réjoui l’argentier national.