Ça y est, le Real Madrid de Zinedine Zidane est le nouveau champion d’Espagne. Avec la pandémie du coronavirus, le championnat de football de la Liga a connu une brève interruption de quelques mois avant de reprendre ses droits durant le mois de Juin. Avant l’arrêt du championnat pour cause de covid-19 c’était le grand rival, FC Barcelone qui caracolait en tête, les blaugranas ont pu notamment compter sur les performances de sa superstar, Lionel Messi. Par la suite le Barca a connu quelques contre-performances qui ont permis au Real de revenir dans la course et d’arracher son 30è titre de champion d’Espagne.

Le Real a été sacré, mais Lionel Messi, la légende du FC Barcelone a survolé les débats en terme de statistiques, malgré la rivalité imposée par Karim Benzema, l’attaquant star du Real Madrid. En effet, Messi a glané pour la 7è fois de sa carrière, la 4è consécutive le titre Pichichi du meilleur buteur du championnat espagnol. La Pulga a marqué à 25 reprises durant cet exercice 2019-2020, son dauphin, Karim Benzema termine deuxième avec 21 buts.

Incroyable Messi

La pulga a également terminé meilleur passeur du championnat de la Liga avec 21 passes décisives effaçant du même coup des annales, le grand attaquant français Thierry Henry qui avait signé 24 buts et 20 passes en 2002-2003 quand il évoluait à Arsenal. Avec son 7e titre de Pichichi, Lionel Messi caracole en tête du classement des meilleurs butteurs de l’histoire du championnat d’Espagne, devant l’ancien attaquant mythique de l’Athletic Bilbao, Telmo Zarra et ses 06 trophées.

Avec ce titre, l’argentin renforce encore un peu plus sont statut d légende du football, cependant le génie argentin aurait voulu accompagner cette consécration avec un titre en Liga.”Les récompenses et les objectifs personnels sont secondaires. Cela pourrait devenir un record important, parce que ça pourrait faire 7 trophées. Mais j’aurais préféré que ça vienne avec un titre en Liga” dira Lionel Messi lors de la récente journée du championnat ce Dimanche