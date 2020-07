Quelques jours après l’une des plus grosses cyberattaques de l’histoire du réseau social de l’oiseau bleu, les médias ont essayé de rapporter des informations sur les auteurs de cette initiative. On retient déjà selon les informations du quotidien New York Times, qu’il ne s’agit pas d’une attaque orchestrée par un pays ou un groupe de pirates bien connu du grand public. Le quotidien américain rapporte qu’il s’agit plutôt des pirates relativement jeunes qui vivent encore auprès de leurs parents.

100 000 dollars en bitcoins

Leur point de convergence se situerait en effet au niveau de leur obsession pour les noms d’utilisateurs difficiles à obtenir. Ils auraient tous été en contact avec un certain «Kirk», en possession des fameux accès. Il aurait confié aux jeunes pirates qu’il travaille pour le compte du réseau social. Ils ont par la suite reconnu avoir pris contrôle des comptes moins connus mais qui ont un grand intérêt pour les internautes. L’objectif ultime de cette attaque est de revendre contre des bitcoins.

Ces mêmes accès ont par la suite été utilisés pour procéder au piratage des comptes de certaines personnalités comme le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden, les entrepreneurs Bill Gates et Elon Musk, l’ancien président Barack Obama et bien d’autres. Au total, plus de 100 000 dollars ont été collectés en bitcoins par les pirates selon les informations rendues publiques par certains médias.

Près de 130 comptes ciblés

Selon le point qui a été fait par Twitter, une centaine de compte ont été cités. «Nous pensons qu’environ 130 comptes ont été ciblés par les assaillants d’une manière ou d’une autre», a fait remarquer le réseau social de l’oiseau bleu. «Pour une petite partie de ces comptes, les assaillants ont pu en prendre le contrôle et envoyer des tweets.», a précisé la plateforme.