A quand la fin des tensions entre Pékin et Washington ? Considérée depuis de nombreuses années par plusieurs personnes comme la première puissance économique du monde devant les USA, alors qu’officiellement, c’est le pays de Donald Trump qui est en tête de liste, le gouvernement américain a accusé ce jeudi Pékin de chercher à prendre la première place en usant de pratiques peu orthodoxes.

« La République populaire de Chine est désormais engagée dans une blitzkrieg économique, une campagne agressive et orchestrée », une «guerre éclair économique» pour « s’installer au sommet de l’économie mondiale et dépasser les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale », a déclaré le ministre américain de la Justice Bill Barr lors d’un discours à Michigan. Pour le garde des Sceaux, l’intention de la Chine est claire, elle ne cherche pas seulement « à rejoindre les rangs des autres économies industrielles avancées, mais à les remplacer en bloc, » a-t-il précisé.

Garantir un monde de liberté et de prospérité

Incriminant le gouvernement de Barack Obama et certaines firmes américaines, pour leurs inactions en laissant libre cours à Pékin dans ses ambitions économiques démesurées, Bill Barr a estimé plutôt que la course à la place de première puissance économique mondiale, devrait se gagner dans un environnement compétitif et légal. « Pour garantir un monde de libertés et de prospérité pour nos enfants et petits-enfants, le monde libre a besoin de sa propre approche globale, dans laquelle les secteurs public et privé, tout en préservant leur séparation essentielle, travaillent ensemble pour résister à la domination et remporter la compétition pour la première place de l’économie mondiale, » a-t-il déclaré.

Pékin, la dictature la plus puissante au monde

A propos de la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, 5G de Huawei, une entreprise chinoise que Washington avait déjà taxé d’être à la solde de Pékin, Bill Barr a une nouvelle fois encore mis certains pays en garde contre les graves risques qu’ils prennent en « autorisant la dictature la plus puissante au monde à bâtir la prochaine génération de réseaux de télécommunication.»