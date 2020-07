Le sujet relatif à la prochaine élection présidentielle de 2022 a une fois encore été abordé par l’humoriste français Jean-Marie Bigard. Profitant d’une vidéo qu’il a postée sur le réseau social de l’oiseau bleu ce mercredi 29 juillet, l’homme du septième art a lancé un appel aux maires de la France. Il a demandé notamment à ces élus locaux de le parrainer afin qu’il puisse s’inscrire sur la ligne de départ des conquérants de l’Elysée. « Allez 500 signatures pour foutre un sacré bordel », avait-il laissé lire sur cette publication.

“500 signatures…”

« Il me manque plus que mes 500 signatures, enfin j’en ai déjà quelques-unes. Spontanément, il y a des maires qui m’ont contacté, qui m’ont dit qu’ils étaient ok », avait-il fait remarquer dans cette vidéo. « Quel kif ce serait d’avoir mes 500 signatures avant tout le monde. Ça, ce serait du sport! Je m’adresse à tous les maires de tous les villages, toutes les villes: donnez-moi votre signature », poursuivra-t-il en référence aux 500 signatures nécessaires pour postuler au scrutin présidentielle.

“L’Elysée, c’est moche…”

L’autre chose qui aura également attiré l’attention dans cette vidéo est le décor dans lequel la vidéo a été réalisée. On peut apercevoir le sexagénaire devant un château gonflable comportant un drapeau de pirate. Pour lui, ce lieu représentera sa résidence présidentielle étant donné que l’Elysée ne lui convient pas. « Je suis devant mon château. En tant que futur président, je suis obligé quand même d’avoir un château. L’Élysée, c’est moche, moi je préfère ça, c’est plus naturel et puis c’est un petit peu plus pirate! », déclare l’humoriste français Jean-Marie Bigard.