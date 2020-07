Le patron de Tesla a profité d’une interview qu’il a accordée au média américain New York Times pour lancer une invitation à la star de Pirates des Caraïbes. Ce dernier l’avait accusé lors du procès qu’il avait intenté au média britannique « Sun » pour diffamation d’avoir eu une relation avec son ex compagne alors qu’ils étaient encore en couple. Elon Musk n’a tout de même jamais nié sa proximité avec Amber Heard mais soutient qu’ils se sont fréquentés après sa séparation avec Johnny Depp.

Invitation à se battre…

L’homme d’affaires d’origine sud-africaine et naturalisé canadien a profité de la sortie médiatique qu’il a faite pour réagir sur le surnom que lui a donné l’ex de Amber Heard. En effet, ce dernier s’amusait souvent à déformer son nom et à l’appeler «Mollusk». Ceci n’a pas été du goût du patron d’entreprise qui est prêt à se battre avec l’acteur. «Si Johnny veut se battre dans une cage, faites-le moi savoir», avait-il confié lors de cette interview. Il avait également demandé préalablement à Johnny Depp et Amber Heard de tourner à la page de cette bataille juridique et de passer à autre chose.

“Passer à autre chose…”

«Je leur recommande simplement d’enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose», a-t-il déclaré. Les deux stars américaines s’affrontent depuis plusieurs mois devant les tribunaux. Johnny Depp est accusé par son ex de violences conjugales. L’acteur aurait l’habitude de la violenter quand ils vivaient ensemble. Cette accusation a été vivement rejetée par la star de Pirates des Caraïbes qui continue de clamer son innocence.