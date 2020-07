Naomi Campbell, la top model britannique levée contre la discrimination raciale, a interpellé l’industrie de la mode à « imposer l’inclusion » lors des défilés de mode. La star de la mode a tiré des leçons des manifestations du mouvement « les vies noires comptent ». Elle a incité l’industrie du monde de la mode à l’égalité et à la diversité. La star de 50 ans malgré son titre de top model a déclaré qu’elle ne gagnait pas « autant que les autres.»

Habillée d’un T-shirt noir ayant pour marque la légende “Phenomenally Black”, la star a affirmé que « Le temps est venu de construire une industrie plus juste.» Il devient urgent d’ajouter d’autres identités raciales à l’univers de la mode, a pensé Naomi Campbell. Cette dernière a ajouté que “Le combat pour l’égalité et la diversité a été un long combat dans la société et dans l’industrie de la mode.” Selon celle-ci, il faut interpeller le « monde de la mode » à réfléchir sur les questions qui concernaient l’inégalité.

« vision et action »

La star a affirmé qu’elle n’avait jamais fait part des discriminations qu’elle subissait sur le podium en étant la seule top model noire dans les années 90. Elle a continué en disant que “les blondes aux yeux bleus ” était ce qui vendait le mieux. En mettant en exergue les propos de Nelson Mandela qui disait qu’il fallait conjuguer « vision et action » afin de « changer le monde », elle exhorte la communauté de la mode à connaitre un changement.