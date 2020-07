Le Real Madrid sur les traces du jeune Jules Koundé. Arrivé au FC Séville pour 25 millions d’euros en juillet 2019, le défenseur français d’origine béninoise Jules Koundé achève une première saison en Liga avec beaucoup de promesses. Ce qui n’a pas échappé à la Maison Blanche. Selon ESPN, le défenseur de 21 ans est dans le viseur de Zinédine Zidane. L’entraîneur français du Real Madrid a été séduit par le talentueux défenseur formé à Bordeaux. D’ailleurs, le champion du monde 98 suit le joueur depuis quelque temps maintenant et a déjà travaillé sur le dossier lors du mercato de l’été dernier.

Après cette première saison en Liga, Jules Koundé est l’une des révélations de ce championnat selon le quotidien espagnol Marca. Il a mis tout le monde d’accord sur son talent et son potentiel dès ses premiers matchs. Il forme avec Diego Carlos, une paire solide en défense de FC Séville, troisième meilleure défense de la Liga. Est-ce surprenant ? Non ! Car, le jeune défenseur calme et serein avec le ballon a déjà montré, dans toutes les catégories de jeunes en France qu’il peut être un leader.

Et donc, Zidane songerait à le faire venir à la Casa Blanca pour renforcer sa défense centrale afin d’avoir plus d’option derrière le Français Raphaël Varane et l’Espagnol Sergio Ramos. Si Jules Koundé est cité comme une recrue potentielle du Real Madrid pour ce mercato estival, il reste aussi la convoitise de plusieurs autres clubs. Alors, le Real Madrid veut garder la main sur le dossier en attendant de voir les prétentions financières de FC Séville. Car, le club andalous, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ne va pas laisser partir sa pépite à n’importe quel prix.