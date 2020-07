Depuis quelques années maintenant, plusieurs puissances du monde se sont lancées dans une course à l’armement qui semble ne plus avoir de limites. Si l’on prend rien que le cas des Etats Unis, de la Russie ou de la Chine, l’on se rend compte que le monde dispose d’un impressionnant arsenal d’armes de destructions massives comme ce fut jamais le cas par le passé. Si la Chine et les Etats Unis se battent pour obtenir le leadership économique, la relation est un peu plus complexe entre la Russie et les USA. On a l’impression que depuis la fin de la guerre froide, les deux puissances se livrent à une partie de poker menteur en ce qui concerne la course à l’armement.

Washington et Moscou ont toujours entretenu des relations tumultueuses, pour parer à toutes éventualités, les deux pays disposent sans doute des stocks d’armes les plus impressionnantes du monde. Ce Dimanche 26 Juillet, au cours d’un événement militaire organisé dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a indiqué qu’il comptait procéder au renforcement de l’arsenal militaire de son pays. Poutine a notifié que la marine russe va bientôt être doté de nouvelles armes très sophistiquées, à la limite révolutionnaires.

Poutine veut franchir un cap avec sa marine

Cette nouvelle génération d’armes, d’après le président russe, devrait permettre à son pays de détruire toute cible hostile aux quatre coins du monde. Le haut commandement de l’armée russe est formel, ces nouvelles armes sophistiquées sont déjà en phase finale de tests et ils sont constituées de missiles de nouveaux types et de drones nucléaires sous-marins. C’est vraiment du lourd que les russes sont entrain de préparer, les armes qui équiperont la marine russe laissent penser qu’ils sont tout droit sorties d’un scénario de science-fiction. De nombreuses chancelleries occidentales commencent déjà à se poser des questions sur les intentions réelles du Kremlin.