Le Beach Soccer est une discipline sportive célèbre sur le continent africain. Il faut dire que cette version soft, cool du football a séduit de nombreuses personnes en Afrique. il y a certains pays ur le continent qui ont une véritable culture en ce qui concerne le Beach Soccer. On peut citer le Maroc, l’Égypte, le Sénégal ou encore le Nigeria. D’ailleurs, cette année, l’Ouganda devait abriter la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, mais le pays, à cause de différentes contraintes vient de déclarer forfait pour l’organisation.

Le Sénégal veut donc saisir cette opportunité pour se positionner pour remplacer l’Ouganda. Il faut dire que les dirigeants du Beach soccer sénégalais mettent les petits plats dans les grands pour réussir ce pari. Ngalla Sylla, le sélectionneur des Lions de la Teranga a affirmé que le Sénégal doit se porter candidat à l’organisation de la CAN de Beach Soccer.

Le Sénégal, remplaçant idéal ?

Pour renforcer son argumentaire, Ngalla Sylla dira que son pays possède un important vivier de joueurs et de supporteurs. “Quand on s’entraîne, des fans viennent nous demander à quand il y aura des matchs de très haut niveau et l’organisation d’une phase finale de CAN” a déclaré le sélectionneur des Lions qui a rappelé que par le passé, des grandes équipes de Beach Soccer sont venues participer à des matchs au Sénégal.

Il a cité le Maroc et un club de l’élite française, Marseille beach team. Le coach sénégalais a également notifié que son pays à remporter 05 fois le CAN de Beach Soccer. Pour Ngalla Sylla, tout est réuni pour permettre au Sénégal d’organiser la CAN 2020 de Beach Soccer notamment en ce qui concerne la présence d’infrastructures de qualité. La ville de Saint-Louis a déjà été ciblée pour accueillir l’événement sportif.