Patrice Talon a dépêché une délégation gouvernementale en Côte d’Ivoire pour assister aux obsèques officiels du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé le 08 juillet 2020. Elle est constituée du ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci et du Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République Pascal Irénée Koupaki.

« Aux côtés du peuple ivoirien éploré et des délégations étrangères, la délégation béninoise a rendu un hommage mérité au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et transmis le soutien fraternel du président du Bénin Patrice Talon et du peuple béninois aux ivoiriens en ces moments difficiles » peut-on lire sur Bénin Diplomatie, le compte twitter du ministère béninois des affaires étrangères.

“Je perds un grand ami “

A l’annonce de la mort de M Coulibaly Patrice Talon avait réagi via sa page Facebook. Il disait être consterné par la disparition de celui-ci et présentait par la même occasion ses condoléances et celles du peuple béninois à la famille de l’intéressé et au peuple ivoirien. Un peu plus loin dans son post, le locataire du palais de Marina dira que M Coulibaly a été pour lui un grand ami. « A titre personnel je perds un grand ami car Amadou Gon Coulibaly était un ami dont le soutien et la sollicitude ne m’ont jamais fait défaut » avait écrit le numéro 1 béninois .

Présence remarquable de @AAgbenonciMAEC et du Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République Pascal Irénée KOUPAKI aux obsèques officiels du Premier Ministre ivoirien Amadou Gon COULIBALY à #Abidjan pic.twitter.com/KXn0gNxNpU — BENIN DIPLOMATIE (@BeninDiplomatie) July 15, 2020

Il faut dire que le décès du Premier ministre ivoirien a pris de court tout le monde. On le savait malade mais on ne s’attendait pas à ce qu’il passe aussi tragiquement de vie à trépas. L’homme revenait d’ailleurs de la France où il avait suivi des soins. Sa mort est intervenue le mercredi 08 juillet 2020 après sa participation au conseil des ministres dans le palais de la Présidence de la République ivoirienne.