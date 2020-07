60 années d’indépendance et la promesse du retour de 26 trésors culturels pillés par la France pendant la période coloniale. Le Bénin a de quoi se pourlécher les babines. Pourtant, au départ ce n’était pas évident. Quand le président Talon réclamait ces œuvres à la France, il n’avait pas la certitude de les obtenir parce qu’elles appartenaient déjà aux collections publiques françaises et donc, inaliénables. François Hollande qui était alors président n’a d’ailleurs accordé aucun intérêt à la demande béninoise.

Nouréini Tidjani Serpos qui préside la coopération patrimoniale et muséale entre la France et le Bénin est naturellement pour le retour de ces œuvres, qui ont de son point de vue, quitté leur terre de façon brutale. « C’était parti dans des conditions un peu brutales. Mais non seulement nous voulons les récupérer mais ce qui est à nous est déjà rentré dans l’histoire de la France » a-t-il fait remarquer au micro de la Radio allemande Deutsche Welle. Pour lui, « Picasso (peintre espagnol) et tous les autres peintres cubistes, c’est en allant voir les œuvres, les masques nègres que l’esthétique en France a fait un bond ».

“Il y a en France aujourd’hui 6.000 œuvres culturelles du Bénin”

Maintenant qu’ils se sont nourris de ça, nous pouvons faire en sorte que nos enfants à nous aussi puissent aller voir ces biens-là, a-t-il ajouté. L’ancien sous-directeur général Afrique Francophone de l’Unesco, ne manquera pas d’indiquer que les 26 œuvres attendues par le Bénin ne sont qu’une infirme partie de ce que son pays doit récupérer en hexagone.

« Il y a en France aujourd’hui 6.000 œuvres culturelles du Bénin. Et dans ces 6. 000 œuvres, il y en a dans les musées publics, il y en a dans les musées privés, il y en a dans des collections de particuliers, etc » assure-t-il. Le Bénin doit cependant se contenter de ce que la France veut bien lui rétrocéder. Les 26 œuvres d’art devraient normalement être remises aux autorités béninoises dans un délai d’un an. C’est en tout cas, ce dit le projet de loi sur la restitution aux pays africains des œuvres d’art pillées pendant la période coloniale