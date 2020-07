Le soja béninois s’exporte vers la Chine. Pour la toute première fois, le port de Jiangsu, une province côtière de l’empire du milieu a accueilli 35,2 tonnes de cette légumineuse en provenance du Bénin. C’est la douane de Rugao, une ville de la province qui a procédé aux opérations d’inspection et de quarantaine sur cette quantité de soja. Cette première a été possible grâce aux douanes locales qui ont accompagné les entreprises dans les démarches, notamment le remplissage des procédures d’inspection et de quarantaine.

2.000 tonnes attendus

Cela a permis de vite faire passer le produit et de réduire les coûts de logistiques de ces sociétés. Notons que ce n’est que le premier lot de soja made in Benin qui débarque dans la province du Jiangsu. D’autres lots vont suivre informe un cadre de la China CTEXIC Corporation. La société attend en effet quelque 2.000 tonnes de cette légumineuse dans l’empire du milieu.

Il faut dire que dans les six premiers mois de 2020, le port de Rugao a inspecté plus de 5 mille 300 tonnes de soja venus des pays comme l’Ukraine, la Russie, l’Ethiopie, le Bénin et plusieurs autres pays et régions du monde . C’est ce que disent les données officielles selon l’Agence Chine nouvelle qui a rapporté l’information.