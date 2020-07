La tragédie de Minneapolis a relancé avec acuité le débat sur le racisme. Partout des paradigmes anciens étaient en métamorphose quand de nouveaux étaient plus axés sur la problématique anti-raciste. C’est dans cet ordre d’idée que s’inscrivait la société canadienne Saputo détentrice des droits pour la marque ‘’ COON ’’, la marque d’un fromage cheddar. « Coon » étant un mot faisant référence à une caricature extrêmement raciste qui a été popularisée lors de l’esclavage des Noirs en Amérique.

Un fromage sans racisme…

Les fromages ‘’Coon’’ , selon leurs concepteurs, ont été appelés du nom de Edward William Coon, un américain qui a breveté un processus d’affinage du fromage unique. Mais récemment, la société productrice de cette marque de fromage prenait la décision de changer de nom, affirmant que le nom avait des connotations racistes. Selon le musée ”Jim Crow des souvenirs racistes”, le nom lui-même, serait une abréviation du terme péjoratif « raccoon » (Raton laveur).

Pendant l’esclavage, presque tous les Noirs, en particulier les hommes, étaient parfois considérés comme des «coons», c’est-à-dire paresseux, apathiques, niais et pratiquement inutiles. Cependant, après l’esclavage, la caricature ‘’coon’’ était de plus en plus appliquée aux jeunes noirs, en particulier à ceux qui étaient un peu trop fiers, à l’attitude tape-à-l’œil, méprisants envers les blancs, ou encore qui aimait flirter avec des filles « blanches ».

Les propriétaires des fromages ”Coon”, la société de produits laitiers Saputo, ont donc décidé de changer de nom pour éliminer tout lien avec de telles nuances racistes. Une décision confirmée ce vendredi, après avoir reçu énième lettre de plainte, déposée le mois dernier par l’activiste Stephen Hagan, qui se bat depuis 1999 pour faire changer le nom. Hagan descendant de peuples indigènes d’Australie, est aujourd’hui âgé de 61 ans et se bat de plusieurs décennies contre le racisme et la discrimination raciale. Selon des observateurs, le fait pour la compagnie de décider maintenant de changer de nom, ne serait que la conséquence logique de la naissance en Australie, de manifestations ‘’Black Lives Matter’’.