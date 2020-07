Ce lundi, en un énième épisode de la guerre économique, technologique mais aussi médiatique, que se livraient les USA et la Chine ; le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, annonçait que Washington envisageait d’interdire sur son territoire des applications à obédience chinoises. Ainsi donc après Huawei, ZTE, des applications comme ‘’TikTok ‘’, une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social, pourrait voir sous peu l’administration Trump lui fermer les portes du marché américain.

TikTok dans le viseur de Trump

Le secrétaire d’état, Pompeo, alors qu’il faisait cette annonce au cours d’une entrevue accordée à un média américain, avait cependant précisé, que de la décision était encore en discussion et que le dernier mot reviendrait certainement au Président Trump. Une nouvelle qui avait de quoi décourager le réseau social chinois, qui, ces dernières années, avait fait de multiples gestes pour montrer sa démarcation d’avec Pékin. Annonces régulières de sécurité, nomination d’un PDG américain, recrutement d’employés aux USA.

Mais le sceptre de la délation au profit des services de renseignements chinois, continuait à planer depuis les problèmes du gouvernement américain avec ZTE et Huawei, deux géants des télécommunications en Chine. Le fait est également que ‘’Tiktok’’, est possédée par ‘’ByteDance’’, une entreprise chinoise basée à Pékin. Et en décembre dernier, des voix à la chambre haute du Congrès américain, avaient soulevé des inquiétudes quant aux politiques de l’application sur la censure, la vie privée et la sécurité des enfants.

Dans la même période, l’armée américaine interdisait aussi l’application de tous les téléphones gouvernementaux, mais invoquait, elle, des risques potentiels pour la sécurité. Restait donc pour Tiktok à attendre, comme l’avait suggéré Mr Pompeo, de voir si le président Trump irait jusqu’au bout de la procédure d’interdiction. Avant la crise sanitaire qui a frappé le monde, l’application chinoise était classée 7 ème mondial, avec 800 millions d’utilisateurs mensuels actifs estimés, juste derrière Instagram.