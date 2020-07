Ce mardi 14 juillet 2020, la Cour suprême américaine a autorisé après dix-sept ans d’interruption, la reprise des exécutions fédérales aux Etats-Unis, indiquant « agir au nom du public et des familles. » Ainsi, les quatre exécutions suspendues hier lundi par un tribunal de Washington ont été invalidées. Daniel Lee, partisan de la suprématie blanche condamné en 1999 pour le meurtre d’un couple et d’une fillette de 8 ans, a été l’une des premières victimes de la décision.

Déclarant quelques moments avant son exécution : « vous tuez un homme innocent », Daniel Lee a reçu une injection mortelle à la prison de Terre Haute, dans l’Indiana qui l’a conduit à la mort. Selon son avocate, Ruth Friedman, qui a dénoncé une exécution « à la hâte, au milieu de la nuit, alors que le pays était endormi», son client avait espéré vainement pendant 4 heures d’horloge, attaché sur son lit de mort l’issue d’un ultime recours.

Appels à la clémence

Lorsque l’échéance de la peine capitale pour Daniel Lee approchait, les invites à la clémence à l’endroit du président des USA Donald Trump s’étaient multipliées. « En tant que partisane du président Trump, je prie pour qu’il entende mon message : l’exécution de Danny Lee pour le meurtre de ma fille et de ma petite-fille n’est pas ce que je veux et apportera plus de douleur à ma famille », a déclaré Earlene Peterson, qui est contre la peine de mort par conviction religieuse.

Durant les dix-sept dernières années, seulement trois personnes ont été exécutées au niveau fédéral, dont Timothy McVeigh, responsable de l’attentat d’Oklahoma City. La dernière exécution fédérale en date, remonte à 2003. Pour la plupart du temps, les auteurs de crime comparaissent devant les tribunaux des Etats, dont certains continuent d’appliquer la peine de mort. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’actes dont le niveau de gravité est élevé, comme des attentats, des crimes racistes etc…, c’est l’Etat fédéral lui-même qui se charge du dossier.