Un accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, ou « l’Accord d’Abraham », a été conclu par Israël et les Émirats arabes unis (EAU) le 13 août 2020. Un coup d’éclat diplomatique mené par l’administration Trump et dont le président américain n’est pas peu fier. Ce lundi alors qu’il entamait une tournée de cinq jours au Moyen-Orient, le secrétaire d’état américain, Mike Pompeo disait espérer que d’autres pays de la région, soient eux aussi disposer, comme les EAU, à normaliser leurs relations avec l’Etat d’Israël.

Washington poursuit son offensive

Selon la presse américaine, Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo est arrivé en Israël ce lundi pour entamer une tournée de cinq jours au Moyen-Orient, axée sur la normalisation des relations d’Israël avec les Émirats arabes unis. Et pour encourager d’autres États arabes à emboîter le pas des Emirats arabes. Depuis le coup d’éclat du 13 aout dernier, il était clair selon de nombreux observateurs que les USA n’allaient pas en rester là et poursuivraient sur leur lancée.

Ce lundi le secrétaire d’état alors qu’il arrivait à Jérusalem, avait dit avoir bon espoir que d’autres pays arabes allaient eux aux aussi profiter de l’occasion et normaliser leurs relations avec Israël. Et L’annonce surprise du pacte israélo-émirati avait déjà déclenché, selon la presse, d’énormes spéculations sur qui pourrait être le prochain signataire de l’Accord Abraham. Bahreïn et le Soudan étant les Etats les plus pressentis. En attendant, les deux nouveaux partenaires, Abou Dabi et Jérusalem, ont déclaré vouloir promouvoir le commerce.

Un approvisionnement d’Israël par le pétrole émirati pourrait intervenir avec en retour de la technologie israélienne exportée aux Émirats arabes unis. Le est cependant qu’en dépit de toute autres considérations politiques, l’accord avait assurément représenté une victoire clé en politique étrangère pour président Donald Trump. Et en ces périodes préélectorales, cette victoire pouvait s’avérer importante.