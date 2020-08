Plusieurs cas de poliomyélite issus d’une souche vaccinale ont été détectés dans plusieurs pays d’Afrique. En effet, depuis le début de l’année, environs 200 cas de poliomyélite ont été détectés en Ethiopie, en Angola, en République Démocratique du Congo, au Tchad et au Soudan. Cette découverte intervient après que l’organisation mondiale de la santé (OMS) ait annoncé le mercredi 26 août 2020, la fin du poliovirus sauvage qui entraîne plusieurs paralysies irréversibles chez l’enfant. Cependant, il n’est pas le seul responsable de la transmission de la maladie.

L’Afrique est libre de la souche sauvage

Plusieurs examens génétiques ont permis de découvrir de nouveaux cas de polio. Ceux-ci ne sont pas dus au virus sauvage, qui est présent de façon naturelle dans l’environnement, mais à une souche vaccinale. Selon le porte-parole du programme d’éradication de la poliomyélite à l’OMS, Oliver Rosenbauer, « la souche sauvage n’existe plus en Afrique et le continent est maintenant libre de cette souche mais il n’est pas entièrement libre de la polio parce qu’il y a aussi ce que l’on appelle une souche dérivée vaccinale ». Le vaccin, qui est en effet constitué d’un virus inoffensif, peut dans de rares cas, se transformer, puis s’avérer virulent.

Trois années pour la fin de la poliomyélite

« On connaît ce risque, assez faible, qui est assez associé à l’utilisation du vaccin. Notre but est donc de terminer avec les flambées que l’on voit de la souche vaccinale et ensuite arrêter l’utilisation de ce vaccin pour s’assurer que l’Afrique sera libre de toute la polio » a ajouté Oliver Rosenbauer. Notons que l’utilisation du vaccin, qui est indispensable dans la lutte contre le poliovirus sauvage, doit par conséquent être remise en question, à terme. S’agissant de l’éradication intégrale de la poliomyélite en Afrique, elle peut être décrétée dans un minimum de trois ans sans cas de poliomyélite vaccinale ou sauvage.