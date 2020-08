L’ancien footballeur français Nicolas Anelka ne se voit pas entraîner un jour en France. Dans un entretien accordé à un média français, l’ancien bleu de France a notamment évoqué la couleur de sa peau comme un des handicaps pour un tel poste. « Dans ma vision de coach, je ne m’imagine pas diriger un jour en France. Je vois la réalité en face. Je suis noir et moi, en plus, je m’appelle Anelka…» a-t-il déclaré. Aussi ne se voit-il pas dans un club comme le Paris Saint-Germain, dans un futur proche.

« J’aimerais que ça change »

« Il ne faut jamais dire jamais mais diriger le PSG demande une expérience, un palmarès et un vécu de coach que je n’ai pas » a-t-il laissé entendre. Cependant, il compte faire bouger les choses en ce qui concerne la diversité et l’accès aux postes de responsabilité pour les minorités. « J’aimerais que ça change. Il faut militer pour donner les clés de plus en plus d’équipes à des Noirs ou des Arabes mais je ne suis pas optimiste. On fera toujours sentir une différence » a-t-il indiqué. Notons que Nicolas Anelka dispose d’un talent d’éducateur, comme il a prouvé avec des jeunes de Lille, il y a deux années.

Pour rappel, Nicolas Anelka, fait l'objet d'un documentaire sorti ce mercredi 5 août 2020, sur la plateforme de streaming Netflix.