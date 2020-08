Alors que la pandémie du nouveau coronavirus continue à sévir aux États-Unis, la performance des marchés boursiers américains a de quoi surprendre. Le 4 août dernier, le géant Apple représentait une capitalisation boursière de plus de 1886 milliards de dollars. Ce qui dépassait d’une bonne tête la capitalisation boursière cumulée des 40 entreprises françaises inscrites au CAC 40. Ce mercredi 19 août un peu avant 15 h GMT, le groupe dirigé par Tim Cook est devenu la première société américaine à avoir une valeur de plus de 2.000 milliards de dollars en Bourse.

La société qui avait été déjà la première à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars à Wall Street en août 2018, a ainsi réussi à doubler sa capitalisation en l’espace de deux ans. En décembre 2019, la compagnie pétrolière saoudienne, Aremco avait été sur le plan mondial, la première société à avoir franchi la barre des 2.000 milliards de dollars. Toutefois, depuis fin juillet, le géant de l’informatique Apple est passé devant à cause de la baisse du cours d’Aremco.

Un record en dépit de la crise économique

Egalement, les revenus d’Apple ont augmenté dans toutes les catégories et toutes ses régions géographiques au cours de ce trimestre, au même moment où la crise du coronavirus a provoqué la chute de l’économie américaine à son pire taux depuis la Grande Dépression. Microsoft et Amazon suivent Apple comme les sociétés américaines les plus précieuses cotées en bourse, chacune avec environ 1,6 millions de dollars. Ils sont suivis par Alphabet, la maison mère de Google, à un peu plus de 1 million de dollars.