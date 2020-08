Les autorités américaines ont martelé ce mercredi 5 avril leur souhait de bannir des smartphones américains certaines applications chinoises en plus de Tic-toc. Cette nouvelle annonce faite par le chef de la diplomatie américaine serait à cause des risques que représenteraient ces applications pour la sécurité nationale. Pour le secrétaire d’État américain, «Avec des maisons-mères basées en Chine, des applications comme TikTok, WeChat et autres sont des menaces substantielles pour les données personnelles des citoyens américains, sans parler d’outils pour la censure» du Parti Communiste Chinois.

Les entreprises seraient à la solde du PCC

Aussi, les Etats-Unis voudraient-ils bannir les applications chinoises des plateformes d’achat des opérateurs mobiles et des fabricants de téléphones américains. A l’inverse, l’officiel américain a également annoncé que des dispositions seront prises pour que les applications américaines ne soient pas disponibles sur les téléphones chinois. «Nous ne voulons pas que des entreprises soient complices des abus de Huawei envers les droits humains ou de l’appareil de surveillance du Parti communiste chinois», a déclaré Mike Pompeo.

Intimidation selon la Chine

L’annonce du chef de la diplomatie américaine prend en compte également les services informatiques dématérialisés. Le gouvernement américain procédera à la limitation de la capacité de « cloud » chinois. La capacité de ces services chinois à collecter, stocker et traiter des données informatiques aux États-Unis sera réduite. Tout ceci intervient dans un contexte de tension avec TikToc.

Les Etats-Unis accusent notamment la plateforme d’être à la solde des services de renseignement chinois. Les autorités chinoises n’ont pas tardé à donner leur avis par rapport à ces différentes annonces. Pour Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il s’agit tout simplement d’une pratique qui relève de l’intimidation.