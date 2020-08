Ce lundi, le magnat des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, connu pour ses critiques à l’égard de la Chine, était arrêté parce qu’il était soupçonné de “collusion” avec les forces étrangères. Selon un flux en direct diffusé par son réseau de médias Next Digital Ltd, et sur de nombreuses photos de son arrestation en ligne, on pouvait voir Lai menotté alors qu’il était emmené par des agents. Si Pékin s’était réjoui de l’arrestation de celui qui est considéré par la Chine comme un agitateur en puissance, l’Union européenne avait, elle, dénoncé une atteinte flagrante à la liberté d’expression.

Jimmy Lai sous les barreaux…

Lundi après-midi, selon les forces de sécurité, la police de Hong Kong avait arrêté au moins neuf personnes, âgées de 23 à 72 ans, soupçonnées de collusion avec des forces étrangères dans l’expectative de mettre en danger la sécurité nationale, de complot en vue de frauder et d’autres infractions. Jimmy Lai, 72 ans, en faisait partie. Lai, au plus fort des mouvements indépendantistes dans Hong Kong, avait ardemment milité pour que les États-Unis adoptent une ligne plus dure à l’égard de la Chine.

Cependant, jusqu’ici, aucuns détails précis n’avaient été donnés sur les faits qui lui étaient reprochés. Mais en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité, qui a été imposée à la ville par Pékin le mois dernier, l’infraction de collusion avec des puissances étrangères est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie. Pour l’Union européenne, le gouvernement fédéral chinois, venait encore une fois, au motif de sécurité nationale, de se rendre coupable de violations de libertés individuelles.

À la suite de la promulgation de la loi sur la sécurité nationale, les responsables chinois et hongkongais avaient assuré, selon la presse, que la loi ne concernerait que quelques délinquants et que les droits dont jouissaient les résidents du territoire, y compris la liberté de la presse, ne seraient pas affectés. Mais l’arrestation de Lai selon une déclaration de la diplomatie européenne, montrait qu’en réalité, la nouvelle loi n’était en réalité qu’un moyen pour « étouffer la liberté d’expression et des médias à Hongkong».