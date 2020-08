En France un homme malade demande au président Macron de « l’aider à partir en paix ». Alain Cocq est atteint d’une maladie rare. Tout ce qu’on sait c’est qu’il est tombé d’un escalier à 23 ans et s’est déboîté le genou. Les chirurgiens qui l’opèrent remarquent qu’aucune goutte de sang ne coulait. A ce moment, l’infortuné apprenait malgré lui le sens du mot ischémie qui veut dire « arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe ».

«Je n’ai plus de vie digne »

Les médecins l’informent alors qu’il n’avait pas plus de 15 jours à vivre mais l’homme a décidé d’affronter la mort. Il a plutôt réussi jusqu’à présent. Mais aujourd’hui, il veut mourir en paix. « J’ai déjà eu neuf opérations en quatre ans. Petit à petit, tous les organes vitaux vont être touchés… Toutes les deux-trois secondes, des décharges électriques me lancent. Je suis au maximum de ma morphine. Ils ont essayé des plus fortes doses mais j’ai failli mourir. Mes intestins se vident dans une poche. Ma vessie se vide dans une poche. Je ne peux pas m’alimenter alors je suis gavé comme une oie, avec un tuyau dans l’estomac. Je n’ai plus de vie digne. » a-t-il confié au journal Ouest France. L’homme demande donc au locataire de l’Elysée de l’aider à mourir en lui permettant d’obtenir à titre compassionnel une prescription de pentobarbital, un médicament qui sert à euthanasier.

« La manière dont je vais partir dépend du président »

« Je ne demande pas le suicide assisté ni l’euthanasie mais un soin ultime. Car je cherche juste à éviter des souffrances inhumaines » se défend pourtant le malade. En cas de rejet de sa requête, il promet d’arrêter le traitement et de mourir dans d’atroces souffrances. « La manière dont je vais partir dépend du président » prévient-il. Pour que les « Français se rendent compte de ce qu’est l’agonie obligée par la loi Leonetti », il prévoit même de diffuser en direct sa mort sur sa page Facebook. Le président français n’a pas réagi pour l’instant. On ignore donc si Macron ira contre cette loi qui interdit le suicide assisté ou l’euthanasie active.