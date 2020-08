Aya Nakamura, l’artiste française sélectionnée par Forbes parmi les “30 européens de moins de 30 ans les plus influents” et qui en janvier dernier a fait parler d’elle par sa consécration à l’un des festivals les plus prestigieux du monde, Coachella, continuer à repousser les limites. Après son tube à succès Djadja, qui en deux ans, est à près d’un demi-milliard de vues, l’artiste a battu une fois encore un nouveau record avec son nouveau single «Jolie Nana», qui en deux semaines a été écouté plus de 15 millions de fois en streaming d’après le Syndicat national de l’édition phonographique.

Grâce à ce record, le titre a été certifié single d’or. Sur YouTube, le clip de la chanson qui a fait environ sept minutes a été visionné plus de 13 millions de fois. Dès sa mise en ligne le 17 juillet dernier, le clip a obtenu 1,3 millions de vues en seulement 24 heures et a été relayé comme une traînée de poudre sur tous les réseaux.

Une véritable superstar

Aya Nakamura qui déjà pour l’instant peut se vanter d’être la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, est une véritable superstar dont les compteurs en témoignent énormément. Après son dernier album « Nakamura » qui a été vendu à plus de 480 000 exemplaires, l’artiste de 25 ans, est actuellement en studio pour sortir le prochain qui arrive à l’automne.