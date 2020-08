Le Bénin a enclenché la course pour l’instauration de la carte d’identité biométrie ceci, après l’adopté le 29 juillet 2020 du décret n°2020-396 portant mise en vigueur de la carte. Elle s’inscrit dans le cadre du projet de développement des services numériques et va révolutionner les usages. L’avènement de cette carte semble déjà être acté et les Béninois peuvent en disposer. Le chef projets impacts à l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) Cyrille Gougbedji a expliqué les contours de cette carte et le processus pour l’en obtenir. Il explique que lorsqu’un citoyen a fait le RAVIP (Recensement administratif à vocation d’Identification de la Population) ses informations nominatives et personnelles qu’on appelle Etat civil, sont saisies, maîtrisées, les empreintes de ses doigts sont capturés, traités et conservés.

Il a un identifiant unique. Un numéro personnel d’identification (NPI) vient faire le rattachement de l’ensemble de ces données à son identité. Et «c’est cela qu’on appelle l’identité biométrique ». Donc, la seule condition est de faire le RAVIP. Et selon lui, l’opération du RAVIP se poursuit encore. Il suffit pour le citoyen qui ne l’avait pas fait de se rendre au siège de l’ANIP pour faire la demande et se faire l’enrôlement biométrique. Cela permet d’avoir un acte de naissance sécurisé qui est une véritable révolution parce qu’il n’est pas électronique mais il permet en même temps d’ouvrir la porte des données biométriques.

Ceci grâce à une clé qui est sur cet acte de naissance et qui est très fondamentale pour l’identification unique de la personne. Et à cet acte de naissance est rattaché sa biométrie. De sorte que même s’il vient faire mille demandes, les dates des demandes vont varier, les dates d’édition de l’acte vont varier, mais quand on compare les actes, on va constater qu’il y a un seul et même numéro formulaire qui est unique sur les mille actes qu’il va présenter.

De l’obtention de la carte

Selon Cyrille Gougbedji, une fois à l’ANIP, la personne peut demander son acte de naissance sécurisé, son certificat d’identification personnel et peut même déposer sa demande de carte biométrique. Il relève que l’ANIP a décentralisé ses services au niveau des mairies. Et dans les mairies, les agents reçoivent l’usager, prennent les informations nécessaires et rendent compte. Les cartes seront délivrées ensuite aux intéressés. Cette carte d’identité biométrique coûte 10 000 FCFA. Conscient que ce prix est déjà objet de polémique, Le chef projets impacts à l’ANIP trouve cela normal car, c’est nouveau. Il explique que la carte nationale d’identité qui existe coûte 2400 FCFA. Mais, on ne se présente pas à un service public pour dire qu’on veut sa carte d’identité.

Il faut produire d’abord un certain nombre de pièces et il appartient à chacun d’aller évaluer le coût de ces pièces administratives afin de le comparer au coût de la carte biométrique. Il invite chacun à faire l’exercice pour savoir le coût de l’obtention d’une copie de la souche, du certificat de résidence, de la copie légalisée de l’acte de naissance en plus de deux photos actuelles. Et quand chacun va finir d’évoluer tout cela, qu’il le rapproche du coût de l’acte de naissance sécurisé qui est 1000 FCFA, du coût du Certificat d’identification personnelle qui est de 2000 FCFA plus les droits de légalisation qui sont à 500 FCFA et la plastification qui est à 300 FCFA. Il faut y ajouter les 6000 FCFA de la Carte biométrique.

De la durée de la carte

La carte biométrique à une durée de validité de cinq ans. Mais, à en croire Cyrille Gougbedji, lorsque le Bénin va rentrer dans l’économie de cette carte, à la deuxième génération, la durée peut passer à 10 ans. Il renseigne que certaines Etats ont choisi 10 ans de validité mais avec un coût très élevé que celui du Bénin. «Les caractéristiques de la carte biométrique par rapport à son modèle électronique et les exploitations qu’on fera dans les conteneurs de cette carte font d’elle, le véritable compagnon du citoyen moderne de demain que le gouvernement du président Patrice TALON a déjà inventé.», a indiqué Cyrille Gougbedji.

De l’utilité de la carte

Concernant l’utilité de cette carte d’identité biométrique, Cyrille Gougbedji explique que Sur le portail national de E-Services, les Béninois peuvent voir la liste de ce qui est possible désormais de faire avec. Ils peuvent demander leur titre foncier en ligne, leur casier judiciaire en ligne, leur acte de naissance, leur passeport, des certificats de nationalité en ligne. Pour tout cela, il faut le numéro personnel d’identification et ce numéro personnel d’identification, c’est le certificat d’identification personnel qui le véhicule. Et dès que «vous avez votre carte nationale biométrique, vous avez le même numéro d’identification personnel sur ça, parce que c’est le même numéro qui a permis de tout certifier et de vous délivrer la carte biométrique ». Mais, pour le moment, la carte non biométrique reste toujours en vigueur en attendant le décret qui va être pris en Conseil des ministres pour interdire son utilisation.