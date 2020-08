Le Bénin a régressé dans sa politique de mobilisation des recettes publiques en 2016. C’est ce qu’a annoncé une publication de la Banque Mondiale sur la politique fiscale en Afrique de l’Ouest. En effet, l’institution financière indique que les recettes fiscales relatives au produit intérieur brut du Bénin ont baissé au cours de l’année 2016.

Le Bénin a connu une nette stabilité en ce qui concerne son produit intérieur brut et ceci, notamment dans la mobilisation des recettes fiscales entre 2011 et 2015 pour un taux équivalent entre 14% et 15%. Une stabilité en dessous de la norme des 20% du produit intérieur brut recommandée par l’union économique et monétaire ouest africaine (l’UEMOA).

De l’analyse des données de la Banque Mondiale, de 2016 à 2017, les ressources fiscales béninoises sont passées respectivement de 13 % à 13,2%. Le document précise qu’il y a par contre une stabilité notée dans la fiscalité indirecte intérieure équivalente à 50% des recettes fiscales totales jusqu’en 2013 et en régression les dernières années.

Il se dégage que la transition fiscale inachevée constatée engendre à elle seule, des recettes agrégées insuffisantes. Cependant, le tableau 1 du document précise que les impôts sur revenu, profits et plus-value, avec 27%, sont moyennement au-dessus de 25% dans l’espace de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Le tableau 1 démontre aussi à suffisance la hausse des recettes tarifaires et la chute de la fiscalité indirecte.