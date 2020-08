La trouvaille de certains Béninois depuis quelques jours est la consultation du Fâ pour susciter la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Comme s’ils ont besoin de donner de crédit à leur choix, ces Béninois qui se sont toujours présentés comme des Boconons (charlatans) organisent des consultations de l’oracle. Cela a été le cas à Allada et à Ouidah. La finalité de ces consultations est de demander à Talon d’être candidat en 2021.

Mais, voilà ! A l’occasion d’une intervention sur une radio de place, le président des Boconons du Bénin dont les propos ont été relayés par un média local sonne le glas à ces consultations. Sans détours, le ministre du palais d’Abomey Dah Djissa Togbédji Gbèyon estime que ces consultations sont du folklore. Car, «on ne peut jamais consulter le fâ pour susciter une candidature, non, c’est du faux ». Et donc «si leur (ceux qui font lesdites consultations) ventre a besoin de nourriture, ils peuvent aménager un peu ». Il précise qu’à Abomey, il n’a jamais eu de consultation avant d’appeler à un second mandat du président Patrice Talon.

«Nous, on n’a pas suscité la candidature du président Patrice Talon au palais royal à Abomey. Mais on n’a pas consulté le fâ », a relevé le président des Boconons Dah Djissa Togbédji Gbèyon. «Le roi même ne peut pas oser m’appeler, moi, Babalao, pour me demander de consulter le Fâ pour cela », a-t-il soutenu. Mieux, il fait remarquer qu’aucune consultation du Fâ de cette portée ne peut se faire sans qu’il ne soit averti. Or pour les consultations d’Allada et de Ouidah, il n’était pas informé. Alors, il a invité les “faux” Boconons à s’assagir.