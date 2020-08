La police républicaine a été triplement frappée par la mort ce jeudi 20 août 2020. Trois agents de la police républicaine sont décédés pour défaut de soins adéquats. Ces décès doivent interpeller les autorités à divers niveau et viennent remettre en cause l’existence et le rôle du conseil de santé de la police républicaine. Les victimes du manque de soins sont les Agents de police de première classe (AP1) Yacoubou Nassirou et François Sossou, et le Brigadier Major de première classe, Boni Ogué.

Ils sont respectivement en service au 3e arrondissement de Parakou, au commissariat de Vodjè à Cotonou et à l’Unité spéciale de surveillance des frontières (USSF) de Gouandé dans la commune de Matéri, département de l’Atacora. De sources policières, on apprend que Yacoubou Nassirou a vu son ventre prendre de volume (ballonné). Alors, il a commencé par suivre un traitement chez un guérisseur de sa ville natale, Karimama.

Pour sa part, François Sossou est décédé des suites d’une courte maladie. Et le Brigadier Major de première classe, Boni Ogué aurait été victime d’une crise. Conduit à l’hôpital de Cobly puis référé à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, il a rendu l’âme une heure après son admission. Ces trois cas posent le problème du suivi sanitaire des agents de sécurité publique.

Du conseil de santé

Le Bénin dispose d’un Conseil de santé de la police républicaine depuis deux ans. L’article 2 du décret n° 2018-353 du 25 juillet 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil de santé de la Police républicaine stipule que « le Conseil de santé de la police républicaine est compétent pour résoudre les problèmes d’évacuation sanitaire et autres problèmes de santé au sein de la Police républicaine. Le Conseil de Santé de la Police républicaine prépare les dossiers d’évacuation sanitaire des fonctionnaires de la Police républicaine en activité ou à la retraite, de leurs conjoints ou de leurs enfants et en rend compte au ministre chargé de la sécurité publique. Le Conseil de Santé de la Police républicaine est chargé en outre de régler les problèmes de complications liés à la maternité, de maladie prolongée et de maladie de longue durée ; statuer sur l’octroi et la durée de congé de maladie et du congé de maladie prolongée au profit de fonctionnaires de la Police républicaine ; se prononcer sur l’inaptitude du fonctionnaire de la Police républicaine à reprendre le service au terme de la dernière période de congé de maladie prolongée accordé ». Alors, les autorités en charge de la police républicaine doivent œuvrer pour que ce conseil fonctionne réellement.