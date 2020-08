Après les tractations, les invalidations de sièges par la Cour suprême et le report du vendredi dernier, la désignation du nouveau bureau du Conseil municipal de Parakou a eu lieu ce jeudi 13 août 2020. Et comme annoncé, le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a perdu cette mairie. Aboubacar Yaya a perdu son fauteuil de maire. Et, Parakou a eu droit à une sorte de jeu musical. C’est le Bloc Républicain (BR) fort de ses 12 conseillers qui prend la tête de la municipalité en désignant Inoussa Chabi Zimé comme maire de la cité des Koburu. Le nouveau maire était le premier adjoint au maire de la ville sous le maire Charles Toko.

Charles Toko, élu sur la liste du BR devient le premier adjoint au maire. Le poste de deuxième adjoint au maire est revenu à un conseil de l’Union progressiste (UP) Moustapha Orou Gakou. Au poste de troisième adjoint au maire, on retrouve une conseillère FCBE, Alimatou Abdoulaye. Cette élue FCBE a été au centre de la discorde au sein des conseillers FCBE au lendemain des élections municipales et communales du 17 mai 2020. Elle fait partie des deux conseillers FCBE qui ont voté contre Aboubacar Yaya, proposé par le parti avant que les députés aillent voter la loi interprétative et complétant le code électoral.

A ce moment-là, le maire sortant Charles Toko, à l’issue de l’action avortée de Aboubacar Yaya, avait déjà laissé entendre que leur maire est Alimatou Abdoulaye. Comme quoi, cette dame a joué le jeu de la mouvance. D’ailleurs, certains comme Amadou Issifou contestent déjà sa désignation comme troisième adjointe au maire puisque la FCBE n’est pas partie prenante de l’accord de gouvernance signé par le Bloc Républicain et l’Union Progressiste.

Un poste reste à pourvoi

Le conseiller UP Boukari Idrissou est le nouveau chef du 1er arrondissement. Il remplace Idrissou Chabi Seko de la FCBE décédé hier mercredi 12 août 2020 des suites d’une maladie. Le poste de chef du troisième arrondissement est occupé par le conseiller BR, Ibrahim CHABI Mama. Le poste de chef du deuxième arrondissement n’est pas pourvu. Pour rappel, après les dernières élections municipales et communales, le parti FCBE avec 17 sièges a obtenu la majorité absolue. Ce qui lui a permis de désigner le maire et ses adjoints. Mais, à la faveur de deux décisions, la Cour suprême juge du contentieux électoral en la matière a invalidé les sièges de deux conseillers FCBE. Dès lors aucun parti n’a la majorité absolue (BR : 12 conseillers, UP : 4 et FCBE 15). C’est donc ce qui a induit une reprise de la désignation du bureau de cette municipalité.