La mode au Bénin par ces temps qui courent est bien de susciter la candidature de tel ou tel. Et chaque semaine, des groupes de jeunes, de femmes et autres font des déclarations pour appeler la candidature de celui qu’ils estiment aptes pour diriger le Bénin dès avril 2021. Et, des rois du plateau d’Abomey s’y sont aussi mis pour demander au président de République Patrice Talon de renoncer à son idée de mandat unique afin de briguer un second mandat. Cette descente dans l’arène politique de ces rois fait des remous.

Dans une tribune dont elle a l’habitude, Julia Akpaki, membre du bureau politique du parti de l’opposition, Les Démocrates, n’a pas apprécié cette sortie des rois. Pour elle, bien qu’étant des citoyens, ces rois ne doivent pas s’ingérer dans la politique. «J’ai suivi avec consternation et un grand remord, la déclaration de ces têtes couronnées, les rois Dada SAGBOHAN, Mito Daho Gansè AGONGLO, incitant le Chef de l’État à briguer un second mandat », a laissé entendre Julia Akpaki. Elle estime que dans la société, les rois sont le dernier rempart en temps de crise. Ils incarnent une valeur morale et devraient en réalité, s’éloigner de la chose politique. A priori, les Rois ne devraient prendre position car, cela n’est guère un bon signe pour le fonctionnement de la société. Elle désapprouve donc cette sortie des rois. Il pense que «devant de pareilles situations très critiques et tendues, l’idéal et le bon sens recommanderaient de s’abstenir ».