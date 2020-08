L’ancien ministre des Finances de l’ex-président Boni YAYI, Komi KOUTCHE a profité de l’occasion de la fête des 60 ans d’indépendance du Bénin pour lancer un message fort à tout le peuple béninois. En effet, dans un message diffusé ce samedi sur son compte Facebook, il a lancé un appel à la lutte pour le retour des valeurs cardinales du pays. Il en a profité pour rappeler aux actuels dirigeants que la confiscation des libertés est plus dangereuse que les fléaux auxquelles luttait le Bénin à « l’ère de la colonisation ».

L’indépendance est le fruit des luttes des acteurs du passé

Le Bénin célèbre ce samedi 1er Août son anniversaire d’accession à la souveraineté internationale. Tout en rappelant ce à quoi étaient confrontés les résistants du passé, Komi KOUTCHE a dans son message invité le peuple à vivre ensemble afin de lutter pour le retour des valeurs cardinales, que sont entre autres l’amour, la concorde et l’équité dans la fraternité. Il estime que la souveraineté internationale du pays est un acquis qui a été le fruit des luttes des acteurs du passé. Aujourd’hui, cet acquis est bafoué par le gouvernement de la rupture à l’en croire. Il a ainsi fait savoir aux actuels dirigeants « que la confiscation des libertés et la privatisation de toutes les composantes de la République dans le Bénin du présent, constituent des fléaux aussi dramatiques que ceux auxquels était confronté le dahoméen de l’ère de la colonisation ».

Pour résoudre un tant soit peu la situation, il invite les béninois à rester ensemble afin de lutter pour le retour des valeurs cardinales du Bénin tant aimé. La solution reste « nous-mêmes », car il est nécessaire de s’engager pour le retour « de nos valeurs cardinales que sont le vivre ensemble, l’amour, la concorde et l’équité dans la fraternité, la justice et le travail », a-t-il expliqué. Il poursuit en précisant que ce sont des valeurs qui exigent « le respect de la différence (…) sans vengeance aucune » et de travailler « main dans la main, pour le bonheur du plus grand nombre, dans la perspective d’un futur plus radieux ».