La Coordination de l’Intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin a sorti, hier mercredi 5 août 2020, une note de soutien aux enseignants candidats au CAMES Sessions 2019 et 2020. Dans cette note, la Coordination de l’Intersyndicale (CIS) pense que le temps de l’action décisive est venu. Elle dénonce l’imbroglio administratif et la gestion hasardeuse des ressources humaines.

Elle renseigne que par la signature, de gré ou de force, de la Circulaire N°1408/MESRS/DC/SGM/SRHDS/DGCPER/SA de la 10/07/2020 portante ouverture de postes au concours d’agrégation et des candidatures soumises aux Comités techniques spécialisés du CAMES, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), madame Eléonore Yayi Ladekan, s’inscrit parfaitement dans la droite ligne de son prédécesseur.

Par cet acte, «elle vient de dégainer le poignard pour briser » la carrière des enseignants candidats au CAMES sessions 2019 et 2020 suite à leur «promotion à l’internationale et saborder l’institution universitaire ». C’est pourquoi la CIS invite tous les enseignants de tout grade à refuser tout compromis sur les circulaires en cause. Lisez ci-dessous l’intégralité de la note de la Coordination de l’Intersyndicale.