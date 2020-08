Dans sa croisade à travers le Bénin pour rencontre ses concitoyens, le professeur de droit constitutionnel, Joël Aïvo s’est heurté à la police républicaine à Dasso, un arrondissement de la commune Ouinhi dans le département du Zou. Le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 s’est vu refuser la tenue d’une rencontre prévue ce samedi 15 août 2020, avec les jeunes de cette localité. La police républicaine a interdit la tenue de ladite séance. Selon une source proche du professeur, la rencontre était prévue pour se tenir à Dasso dans un endroit privé.

Cette source ne comprend pas pourquoi le chef d’arrondissement de Dasso s’est interposé pour empêcher la tenue de cette rencontre. Ceci sous prétexte que le professeur n’a pas reçu une autorisation. Or, selon la source, normalement dans un centre privé, «on n’a pas besoin de l’autorisation des autorités publiques pour dérouler une rencontre ». La même source renseigne qu’entre temps, le maire de la commune de Ouinhi s’y est aussi mêlé et la police républicaine s’est déportée sur les lieux.

Mais finalement, le professeur leur a expliqué de façon ferme qu’il n’y a aucune raison qu’on puisse l’empêcher de délivrer son message. Et face à la ténacité de l’ancien doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques (FADESP), Joël Aïvo, les éléments de la police ont coupé la poire en deux. Le professeur n’a plus eu accès à la salle. Il s’est contenté de délivrer son message sur la cour en présence de certains élus de la localité. Après Ouinhi, Joël Aïvo a eu une séance d’échange improvisée avec des conducteurs de taxi-motos communément appelés ‘’Zémidjan’’ à Bohicon.